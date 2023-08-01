Aracına bağladığı atı koşturdu

Elazığ’ın Palu ilçesinde sürücü, hafif ticari aracına bağladığı atı arkasından koşturup götürdü. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, sürücü gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Aracına bağladığı atı koşturdu

Palu ilçesi Hasan Balo Parkı yolunda dün bir sürücü, kullandığı hafif ticari aracına yularını bağladığı atı arkasından koşturdu. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, atın koşarken zaman zaman tökezlediği görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Sürücü hakkında 5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı. At ise Elazığ Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

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