Aracına taktırdı 192 bin TL ceza yedi

Kaynak: İHA

Sakarya’da polis ekiplerince çakarlı araç kullanan sürücü ile sahibine 192 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süre ile el konulurken otomobilde 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Sakarya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehir genelinde şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede denetimlerini sıklaştıran ekipler, bir otomobil üzerinde çakar tertibatı olduğunu tespit etti.

Çakar sistemi araçtan sökülerek el konuldu. Otomobil sürücüsüne ‘Mevzuatta Belirlenen Işıklı ve/veya Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak ve/veya Kullanmak’ maddesinden 96 bin TL cezai işlem uygulanarak ehliyetine 30 gün süre ile el konuldu.

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Ayrıca araç sahibine de ‘Mevzuatta Belirlenen Işıklı ve/veya Sesli Uyarı İşareti Veren Cihazları Mevzuatta İzin Verilmeyen Araçlara Takmak ve/veya Kullandırmak’ maddesinden 96 bin TL cezai işlem uygulandı ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edildi.

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