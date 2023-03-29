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Aracını mezarlığa çekip intihar etti

Ümraniye’de bulunan bir mezarlıkta park halindeki araç içerisinde 1 kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedi bulunan erkek şahsın başından vurulmuş olduğu belirlenirken, polis ekipleri tarafından olayın intihar olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:25
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Aracını mezarlığa çekip intihar etti

Aracını mezarlığa çekip intihar etti
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İHA'nın haberine göre, olay, Ümraniye İnkılap Mahallesi Kocatepe Mezarlığı'nda sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 

Mezarlıkta devriye faaliyeti yürüten güvenlik görevlileri park halindeki 34 VZ 7961 plakalı hafif ticari araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. 

Şüphelendikleri aracın yanına giden görevliler araç içerisinde bir kişinin cansız olduğunu ve araç camının kırık olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrol sonrası araç içerisinde bulunan şahsın 35 yaşlarında erkek olduğu ve başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurum Morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayda polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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