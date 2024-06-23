Aracını park ederken denizi boyladı. Canını son anda kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aracını park ederken denizi boyladı. Canını son anda kurtardı

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir sürücü aracını Haliç Sahili’nde park ederken denize düşürdü. Aracın içinde bulunan sürücü kendisini son anda dışarı atarak canını kurtardı.

İlginç olay bugün saat 11.00 sularında Fatih ilçesinde meydana geldi. Ayvansaray Caddesi Haliç Sahili’nde aracını park etmeye çalışan Murat Göl isimli bir vatandaş sahil sınırında aracını park etmeye çalışıyordu. Park esnasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı araba denize doğru kaymaya başladı.

Arabasının kaymaya başladığını fark eden Murat Göl elinden geleni yapmaya çalışsa da aracının denize doğru yönelmesini engelleyemedi. Aracın sürücüsü Murat Göl kendisini son anda dışarı atarak canını kurtardı.

DALGIÇLAR OLAY YERİNDE

Murat Göl, aracının denize düşmesi ile beraber yetkililere durumu ihbar etti ve olay yerine trafik polisi ve sağlık ekipleri intikal etti. Denizi boylayan aracın kurtarma çalışmalarına polis ekiplerine bağlı olan dalgıçlar da katıldı.

BİR TEKNE HASAR ALDI

Haliç’te yaşanan ilginç olay sonrasında aracın denize düşerken sahile bağlı olan bir tekneye çarptığı ve bu sebepten dolayı da bir teknenin hasar alarak su almaya başladığı aktarıldı. Ekipler su alan tekne sahibine ulaşmaya çalıştı.

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