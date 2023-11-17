Aracını pazar yerine bıraktı, esnafın bulduğu çözüme çok şaşırdı

Avcılar'da semt pazarının kurulduğu sokağa park edilen otomobilin sahibine ulaşamayan pazarcı esnafı, bez serdiği otomobili tezgah olarak kullandı. Otomobilin üzerindeki lahanaları gören sürücü şaşkınlık yaşadı.

KAYNAK: DHA
Aracını pazar yerine bıraktı, esnafın bulduğu çözüme çok şaşırdı

Olay, Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Her hafta çarşamba günleri tezgah açan esnaf, sabah saatlerinde pazar kurulan caddeye geldiğinde, bir otomobil ile bir hafif ticari aracın park edildiğini gördü.

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Esnaflar, araçların pazar alanından kaldırılması için Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Yapılan tüm aramalara rağmen araçların sahiplerine ulaşılamadı. Bir süre bekleyen esnaflar, araçların etrafında tezgahlarını açtı.

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TİCARİ ARAÇ LAHANA TEZGAHI OLDU

Bir süre sonra hafif ticari aracın sahibine ulaşıldı.

Araç sahibi tarafından pazar yerinden çıkarıldı.

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Ancak araçların etrafına açılan tezgahlar yolu kapattığı için çaresiz kalan esnaf, yolun açılabilmesi için bez serdikleri otomobili lahana tezgahına çevirdi.

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ARAÇ SAHİBİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bir süre sonra kiralık olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü İbrahim Onur pazar yerine geldi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Onur, "Geç geldim biraz, unuttum" dedi.

Pazar esnafı yardım ederek lahanaları aracın üstünden kaldıran Onur, otomobili pazar yerinden çıkardı.

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