Aracını tamir ettirirken patladı

Kaynak: İHA
Aracını tamir ettirirken patladı
Gaziantep’te bir şahsın otomobili Sanayide tamir edilirken LPG tüpü patladı. Patlamada bir kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesinde Yusuf Kalkan isimli bir şahıs aracının LPG tüpünü tamir etmek için Küsket Sanayi sitesine gitti. 27 ATH 442 plakalı aracı tamir edildiği esnada aracın LPG tüpü bir anda bomba gibi patladı.

Patlamada Yusuf Kalkan isimli şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar meydana geldi.

Olay yerinde polis itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Patlama sonrasında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler tarafından olay yerine gelen ekipler yaralı halde bulunan Yusuf Kalkan’a müdahalede bulunduktan sonra Kaplan’ı hastaneye kaldırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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