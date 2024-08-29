Aracını tamirden almak isterken dehşeti yaşadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kışla Sanayi Sitesi'nde dün bir saldırı olayı meydana geldi.

İddialara göre, aracını tamirden almak için servise gelen Ferdi K., kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğrarken, şüpheliler içinde bulundukları araçla önce Ferdi K.'ya çarpıp yere düşmesini sağladı.

Çarpmanın etkisiyle yerde acı içinde kıvranan adamın yanına gelen iki şüpheli yerde dakikalarca tekmeledi.

HIZLA OLAY YERİNDEN AYRILDILAR

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların engellemeye çalışmasına rağmen yumrukladıkları adamın bir de fotoğrafını çeken iki şüpheli ardından araca binerek hızla olay yerinden ayrıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan Ferdi K., olayın faillerinden Selçuk D.'den şikayetçi olurken, polisin olayla ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi.