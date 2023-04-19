Aracını tamire götürdü hayatının şokunu yaşadı. Vizontele filmi gibi

Kocaeli’nde aracını tamire veren adamın başını gelmeyen kalmadı. Olay akıllara Vizontele filminin ‘Baba akü yok’ sahnesini getirdi

Aracını tamire götürdü hayatının şokunu yaşadı. Vizontele filmi gibi

İHA’nın haberine göre, Kocaeli’de bir restoran işletmesi, sipariş dağıtmak üzere kullanılan iş yeri aracının motorunu tamir ettirmek üzere tamirciye verdi.

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AKÜ, KAPUT, MOTOR YOK OLDU

2 ay boyunca aracın teslim edilmemesi üzerine yapılan incelemede ücra bir sokakta bulunan aracın kaputunun, motorunun, aküsünün ve birçok parçasının yerinde olmadığı görüldü.

Polis ekipleri nezaretinde çekici yardımıyla araç o noktadan alınarak iş yerinin önüne getirildi. Ç.G.’nin ise ikametinde bulunamadığı fakat aracın evin önünden alındıktan sonra iş yeri çalışanlarını sesli mesajlarla tehdit ettiği öne sürüldü. Durum üzerine Ç.G.’den şikayetçi olundu.

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MADDİ KAYIP 100 BİN TL

Polis ekipleri, olayın ardından araçtaki eksikleri ve maddi kaybı tespit etmek üzere çalışma yaptı. Aracı incelemek üzere bir otomobil ustası getirildi. Yapılan incelemede araca motor, akü, far, arka kapı, bagaj kapağı, ön panel ve sol dikiz aynası temin edilmesi gerektiği belirtildi. Araçtaki eksik parçalardan dolayı oluşan maddi kaybın ise 100 bin TL’den fazla olduğu öğrenildi.

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VİZONTELE FİLMİNİ AKILLARA GETİRİ

Tıpkı Vizontele filmindeki gibi aracı bulduklarında aküsünün olmadığını, üstüne motorunun da olmadığını söyleyen Cumaali Kaplan, “Hani Vizontele filminde ‘Baba akü yok’ diyorlar ya, motor da yok. Araba arızalandığında şirketimiz yaptırmak üzere verdi. Aradan zaman geçti. Biz de bu arabayla paket dağıttığımız için lazım oluyor. Bazı sıkıntılar yaşadık. Motosikletle yağmurda çamurda gidemediğimiz için bu arabayı tamire verdiğimiz arkadaşlar şirketimiz tarafından arandı. Cevap gelmedi. En sonunda ücra bir köşede arabamız bulundu. Motor sökülmüştü. Bazı yerlerinde hiçbir onarım, bakım yapılmamış. Bu şekilde mağdur olduk” diye konuştu.

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