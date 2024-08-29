Aracıyla çarptığı adamı dövdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aracıyla çarptığı adamı dövdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aracını tamirciden almak isterken saldırıya uğrayan adamın darp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Adamı önce araçla çarpıp yere düşüren zanlılar ardında da yerde dakikalarca tekmeledi.

Darp olayı Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Aracını tamirden almak için servise gelen Ferdi K., kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler içinde bulundukları araçla önce Ferdi K.'ya çarpıp yere düşmesini sağladı. Çarpmanın etkisiyle yerde acı içinde kıvranan adamın yanına gelen iki şüpheli yerde dakikalarca tekmeledi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların engellemeye çalışmasına rağmen yumrukladıkları adamın bir de fotoğrafını çeken iki şüpheli ardından araca binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferdi K., olayın faillerinden Selçuk D.'den şikayetçi oldu.

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