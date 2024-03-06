Aracıyla çukura düşen uzman çavuş yaşamını yitirdi

Isparta-Burdur kara yolu Yakaören köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Isparta’dan Burdur’a giden 30 yaşındaki Fatih Kılıçarslan kontrolündeki otomobil, yol kenarındaki çukura düştü ve ters döndü.

Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kılıçarslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aracın içinde yolcu koltuğunda oturan 43 yaşındaki Ünsal C. ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kılıçarslan’ın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından morga götürüldü. Fatih Kılıçarslan’ın Burdur İl Jandarma Komutanlığı’nda uzman çavuş, Ünsal C.’nin ise astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.