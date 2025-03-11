Aracıyla giderken husumetlisinin silahlı saldırısında öldü

Olay, saat 17.00 sularında Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cenap Aslan, 42 B 9851 plakalı otomobiliyle giderken husumetlisi Serdar G., tüfekle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden ve kanlar içinde kalan Aslan'ın direksiyonun kontrolünü yitirmesi üzerine otomobil, yolun kenarında bir iş yerinin önünde duran tarım makinalarına çarparak durdu.

Saldırgan Serdar G. de hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cenap Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Şüpheli Serdar G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa zaman içerisinde yakalandı.