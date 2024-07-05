Aracıyla polisi yerlerde sürükledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aracıyla polisi yerlerde sürükledi

Ümraniye'de "Dur" ihtarına uymayan sürücü kendisini engellemek isteyen polise metrelerce yerlerde sürükledi. Polis hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Ümraniye İlçesi, Cemil Meriç Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan bir şahıs, denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Denetim yapan bir polis memuru şahsın kaçmasını engellemek için aracı tuttu.

Sürücü gaza basınca polis memuru metrelerce yerlerde sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra polis memurunu hastaneye kaldırdı. Polis memurunun metrelerce sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı gören mahalle sakinlerinden Faruk Can, "Ses nedeniyle dışarıya çıktık. Memur beyin yerde yattığını gördük. Daha sonra ekipler de geldi. Arabaya müdahale ederken memur beyi benim aracıma çarpıp düşürmeye çalışmış. Memur bey yaralı, hastaneye kaldırıldı" dedi.

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