Araçla başkanlık sarayına daldılar! Devlet başkanı basın toplantı düzenliyordu

Meksika’da 2014 yılında kaybolan 43 öğrencinin bulunması için göstericiler protesto düzenledi.

Öğrencilere ne olduğunun aydınlatılması için hükümete çağrı yapan göstericiler, araçla Başkanlık Sarayı’na dalarak bir kapıyı kırdı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un içeride basın toplantısı düzenlediği esnada, yüzleri maskeli bazı göstericiler, sarayın içine girerken, güvenlik güçleri, protestocuları geri püskürtmek için karşılık verdi.

"BİZ BASKICI DEĞİLİZ"

Olayı "açık bir provokasyon" olarak nitelendiren Obrador, “Şiddetle karşılık vermemizi istiyorlar. Bunu yapmayacağız. Biz baskıcı değiliz” dedi.

2014 YILINDA 43 ÖĞRENCİ KAYBOLMUŞTU

Meksika’da 26 Eylül 2014 yılında Ayotzinapa'dan otobüsle başkent Mexico City’deki bir protestoya giderken Guerrero eyaletinin Iguala kentinde kaybolan 43 öğrenciden o günden bu yana haber alınamadı.

Öğrencilerin polis tarafından suçlularla iş birliği içinde kaçırıldıkları ve öğrencilerin teslim edildikleri Guerreros Unidos karteli tarafından öldürüldüğü düşünülüyor.