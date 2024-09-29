Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Eren Aslan (18), hayatını kaybetti.H

Kaza, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Servet U. (22) yönetimindeki 27 AOY 012 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf Eren Aslan'ın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yola savrulurken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Yusuf Eren Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Servet U. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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