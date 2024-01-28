Araçlar birbirine girdi trafik kilitlendi. Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza

Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Savrulan otomobillerden biri yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafikte aksama yaşandı. Otoyolun iki şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Jandarma ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Öte yandan, bölgede zaman zaman karla karışık yağmur etkili oluyor.