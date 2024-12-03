Araçları halı ve battaniyelerle sardılar

Kaynak: İHA

Ardahan’da hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üstüne çıkmasıyla araçlarını soğuk havalardan korumak isteyen vatandaşlar, sıra dışı çözüm buldu. Bir çok vatandaş halı, naylon, karton ve battaniye ile araçlarını sarıp sarmalayarak koruma altına almaya çalışıyor.

Ardahan’da yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10,4 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bazı araç sahipleri, araçlarını korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

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Kentte etkili olan don ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin motor kısmı ile cam ve kapılarını donmaması için halı, naylon, battaniye ve brandayla kapattı.

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Özellikle son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle araç sahibi olarak önlem almak zorunda olduklarını söyleyen Tarık Şimşek, "Durumumuzu izah etmeye gerek yok. Çünkü dondurucu soğukların her yönüyle olumsuz etkileri var. Özellikle sabah saatlerinde araçları çalıştırmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle önlem almak zorundayız. İmkanlarımız neticesinde halı, karton veya battaniye ile korumaya çalışıyoruz" dedi.

Soğuktan üzerleri örtülerek korunan araçlar renkli görüntüler oluşturdu.

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