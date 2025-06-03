Araçtan inip küfürler savurmuştu! İlker Aksum kendini böyle savundu

Son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan İlker Aksum dün İzmir’de trafikte bir kavgaya karıştı. Ünlü oyuncunun aracından inip küfürler savurduğu anlar sosyal medyada olay olmuştu. 53 yaşındaki oyuncu kişisel hesabından tartışma esnasında sinirlerinin bozulduğunu bu yüzden küfür ettiğini açıkladı.

“SİNİRLERİM BOZULDU VE KÜFÜR ETTİM”

Urla'da trafik kavgasına karışan oyuncunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü isim açıklamada bulundu:

İlker Aksum: ''Dün talihsiz bir olay yaşadım. Trafikte saygıyla birine yol vermek istedim. 2 saniye yol verdim. Arkadan bir şahıs çıktı camdan 'gerizekalı yürüsene. Mal herif yol senin yürüsene' dedi. Ben de çıktım arkadaşım niye gerizekalı diyorsun dedim. O sırada eşim geldi 'Kusura bakma de. Devam et.' dedi. Böyle konuşulurken bir kez daha 'Seni bir döverim, sizi bir döverim' dedi. Benim de sinirlerim bozuldu ve küfür ettim. Özür dilerim dostlar'' ifadelerini kullandı.

'ÖZÜR DİLERİM'

Aksum "Özür dilerim dostlar...Artık dayanamadım, benim de karım ve çocuğum var. Daha yeni çocuğum oldu. 35 yıldır gözünüzün önündeyim. Bir gün bile benden böyle bir şey gördünüz mü? Tahammülüm zayıflamış durumda. 53 yaşındayım, baba oldum" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sonlandırdı; "Bir anlık ben de küfür ettim. Herkesten özür diliyorum. Ben sizin gözünüzde örnek birisi olduğumu biliyorum. O şahıstan da özür diliyorum. Ne olursa olsun yapmamalıydım, söylememeliydim. Kabul ediyorum."