Araçtan kopan parça memurun başına düştü

Kaynak: DHA
Araçtan kopan parça memurun başına düştü

Gaziantep'te TIR ile kamyonun çarpıştığı kazada araçtan düşen parça 35 yaşındaki zabıta memuru Hediye Kuru'nun başına isabet etti. Hediye Kuru yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Gaziantep İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Aykut T.'nin (55) kullandığı 63 ABG 821 plakalı boru yüklü TIR ile Remzi D.'nin (50) kullandığı 27 UE 418 plakalı hafriyat yüklü kamyon kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonundaki bir parça, o sırada görevdeki zabıta memuru Hediye Kuru'nun başına isabet etti.

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Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Hediye Kuru ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hediye Kuru tedavisinin ardından taburcu edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araçtan kopan parça memurun başına düştü

Araçtan kopan parça memurun başına düştü

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