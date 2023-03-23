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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda 2 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:42
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Araçtan uyuşturucu madde çıktı

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa’da polis tarafından durdurulan araçtan 2 kilo 800 gram uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen bir aracı takibe aldı. Operasyonla durdurulan araçta arama yapan ekipler, 1 paket halinde 2 kilo 800 gram skunk maddesi, 1 adet silah ve 18 adet fişek ele geçirdi.

Olayla bağlantısı bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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