Aradaki fark açılıyor. Merakla beklenen anket sonuçları açıklandı

Saros Araştırma, Eylül 2024’te gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi ve Siyaset anketinin sonuçlarını kamuoyuna sundu. Hem erken seçim olasılığı hem de bu pazar genel seçim yapılması durumunda vatandaşların tercihleri sorulan ankette dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Özellikle CHP'nin AKP’ye karşı fark yaratması ve vatandaşların erken seçim konusundaki görüşleri öne çıktı.

YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Anket sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) birinci sıradaki yerini koruyarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) karşı 4 puan fark attı. CHP'nin yüzde 34,1 oranında oy alarak liderliği sürdürdüğü görülürken, AKP'nin yüzde 30,3 ile ikinci sırada yer aldığı kaydedildi.

CHP’nin AKP’ye karşı yarattığı bu fark, partinin son dönemlerdeki politikalarına ve seçmen desteğine işaret ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, geçtiğimiz yıllardaki oy kayıplarının ardından yeniden toparlanarak, AKP’ye karşı pozisyonunu güçlendirmesi bu sonuçlara yansımış durumda.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

2028 yılından önce Türkiye’de bir erken seçim yapılması gerektiği sorusuna yanıt arayan ankette vatandaşların görüşleri de oldukça çarpıcı. Ankete katılanların yüzde 47,4’ü erken seçimin gerekli olduğunu ifade ederken, yüzde 43,8’i buna karşı çıktı.

Bu veriler, ülkedeki siyasi belirsizliklerin seçmenler üzerindeki etkisini gösteriyor. Kararsızların oranı ise yüzde 8,8 olarak tespit edildi. Bu rakam, halkın erken seçim konusundaki kutuplaşmasını ve net bir karar veremeyen bir kesimin de olduğunu işaret ediyor.

MHP 4. SIRADA

Anketin üçüncü sırasında ise Demokratik (DEM) Parti yüzde 9,4 oy oranıyla yer alıyor. Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise yüzde 8,7 ile dördüncü sırada yer alırken, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,9 oy oranıyla beşinci sırada kendine yer buldu. Bu sonuçlar, MHP'nin Cumhur İttifakı içindeki yerini koruduğunu ortaya koydu.

Saros Araştırma'nın anket sonuçlarının grafikleri: