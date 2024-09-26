Aral Denizi'nden sevindiri haber

Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı Sözcüsü Moldir Abdualiyeva, 25 Eylül’de Merkezi İletişim Servisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Aral Denizi’ndeki su hacminin 22 milyar metreküpe çıktığını duyurdu. Abdualiyeva, bu sulama döneminde Kırgızistan’dan Talas Nehri üzerinden 418 milyon metreküp su temin edildiğini ve Shu Nehri üzerinden ek 163 milyon metreküp su verildiğini belirtti. Geçen yıl Talas’tan yaklaşık 324 milyon metreküp ve Shu’dan 133,5 milyon metreküp su aktı. Su kaynaklarındaki bu önemli artış, Kuzey Aral Denizi’nin restorasyonuna katkıda bulundu ve bu yıl denize iki milyar metreküpe kadar su yönlendirildi.

Abdualiyeva, Kuzey Aral Denizi’ndeki su seviyelerinin son yıllarda azaldığını, ancak 2024’ün başından itibaren toparlanmaya başladığını ifade etti. En yoğun sulama sezonunda, Syr Darya Nehri saniyede 80 metreküpe kadar su getirdi ve geçen yılki saniyede altı metreküpe göre önemli bir artış gösterdi.

Haziran ayında, Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Nurzhan Nurzhigitov, Dünya Bankası ile işbirliği içinde Kuzey Aral Denizi’ni korumak için projenin ikinci aşaması için planları duyurdu. Nurzhigitov’a göre, proje su hacmini beş milyar metreküp daha artırarak deniz tabanının 1.000 kilometrekarelik alanını kaplamayı amaçlıyor. Bu, tuz-toz fırtınalarını azaltmaya ve yakınlardaki delta gölleri Kamyshlybat ve Akshatau’yu stabilize etmeye yardımcı olacak.

Kazakistan ayrıca 1 Nisan’da başlayıp Eylül ayında sona erecek olan geçen sulama sezonunda 11 milyar metreküp su kullandı. Kuraklık tahminlerine rağmen, çiftçilere kesintisiz su sağlandı ve en önemli tahsisler Kyzylorda (3,5 milyar metreküp), Türkistan (3,2 milyar metreküp), Jhetysu (1,2 milyar metreküp) ve Zhambyl (1 milyar metreküp) bölgelerine yapıldı.

Abdualiyeva, bakanlığın üç temel alana odaklandığını vurguladı: rezervuar doldurma, su diplomasisi ve hidrolik altyapı bakımı. Uzun yıllar sonra ilk kez, Kazakistan’ın rezervuarları benzeri görülmemiş su seviyeleri gördü. Seller sırasında 75 milyar metreküp su toplandı, bu geçen yıldan 15 milyar metreküp daha fazla. Bu suyun 12 milyar metreküpten fazlası sel sularından geldi ve bugün kuzey, orta, doğu ve batı bölgelerindeki rezervuarlar %80 dolu.