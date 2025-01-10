Araları bozuktu! Tuğçe Tayfur Ferdi Tayfur'un servetinden pay alacak mı?

Kaynak: Söylemezsem Olmaz
Araları bozuktu! Tuğçe Tayfur Ferdi Tayfur'un servetinden pay alacak mı?

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tayfur’un vefatından sonra mal varlığı gündem oldu. Arası bozuk olan kızı Tuğçe Tayfur’a mirastan pay bırakıp bırakmadığı ise merak ediliyordu. Usta sanatçının avukatı bu konuya son noktayı koydu.

79 yaşında yaşamını yitiren Ferdi Tayfur'un vefatıyla sanat camiasını yasa boğmuştu. Usta sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur cenazedeki küfürlü tartışmasının ardından gündem olmuştu.

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HER BİR ÇOCUĞA 600 MİLYON TL DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ferdi Tayfur ölümüyle birlikte de serveti merak edilmişti. 80 daire, 6 villa ve Marmaris'te bir ada gibi değerli gayrimenkulleri bulunan Tayfur'un servetinin beş çocuğuna eşit olarak paylaştırıldığında ise her bir çocuğa 600 milyon TL düştüğü ileri sürülmüştü. Usta sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un mirastan pay alıp almayacağı ise merak konusu olmuştu.

EVLATLIKTAN RED KARARI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Ferdi Tayfur'un avukatı, Tuğçe Tayfur'un babasına küfür ettiğinden dolayı evlatlıktan red kararı verilmişti. Hatta Tuğçe’nin babasına gönderdiği küfürlü mesajların bulunduğunu söylemiş mirasla ilgili konuyu da daha sonra açıklayacağını söylemişti.

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Tuğçe Tayfur'un babasına attığı küfürlü mesajlar! Avukatı paylaştıTuğçe Tayfur'un babasına attığı küfürlü mesajlar! Avukatı paylaştı

MİRASTAN PAY ALACAK MI?

'Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Ferdi Tayfur'un avukatı, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. "Tuğçe Hanım mirastan men edilmedi, mirastan payını alacak. Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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