Aralarında çocuklar da var. Tarım işçileri zehirlendi. Durumları kritik

Olay, Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Hacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda tekene içindeki odun közünden çıkan gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Suriye uyruklu M.I (42) ,F.C.M (38) O.I. (17) ,S.I. (15) ,S.I. (13), C.I. (7) Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen işçilerin Isparta Şehir Hastanesine ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulaması Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.