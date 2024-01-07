Aralarından su sızmamak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Aralarından su sızmamak deyimi ne anlama geliyor?
Aralarından su sızmamak deyimi ne anlama gelir? Aralarından su sızmamak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Aralarından su sızmamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İki kişinin çok iyi, çok yakın dostluk veya arkadaşlık kurması anlamında kullanılır.

İki kişinin ne olursa olsun arasının bozulmaması anlamını taşır. Onların çok sadık dost olduğu anlamında kullanılan bir deyimdir. Bir kişiyle çok iyi arkadaşlık kurmak ve bu arkadaşlığı samimiyetle oluşturmak ve bu doğrultuda da muhteşem uyumla sohbet etmek anlamında kullanılan bir deyim olarak tanımlanabilir.

ARALARINDAN SU SIZMAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"7 yıldır aramızdan su sızmıyordu, şu geldiğimiz hale bak."

"Aramızdan su sızmak sanıyordum çok yanılmışım, ilk fırsatta gitti."

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