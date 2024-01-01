Aralarını bozmak deyimi ne anlama geliyor?

Aralarını bozmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İki kişi arasındaki iyi ilişkinin, dostluğun, arkadaşlığın yıkılmasını sağlayan kişiyi tanımlamak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

İki kişi arasındaki samimiyetin bitmesi için ne kadar uğraşıldığını, muhabbetin bitmesine neden olmak için büyük bir uğraş içinde olunduğu anlamını taşımaktadır.

ARALARINI BOZMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Alev, aramızı bozmak için o kadar uğraştı ki, sonunda boşandık eminim çok mutludur şimdi."

"Sen bizim aramızı bozdun diye biz yeniden bir araya gelemez miyiz mi sandın?"