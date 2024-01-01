Aralarını bozmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Aralarını bozmak deyimi ne anlama geliyor?
Aralarını bozmak deyimi ne anlama gelir? Aralarını bozmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Aralarını bozmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İki kişi arasındaki iyi ilişkinin, dostluğun, arkadaşlığın yıkılmasını sağlayan kişiyi tanımlamak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

İki kişi arasındaki samimiyetin bitmesi için ne kadar uğraşıldığını, muhabbetin bitmesine neden olmak için büyük bir uğraş içinde olunduğu anlamını taşımaktadır.

ARALARINI BOZMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Alev, aramızı bozmak için o kadar uğraştı ki, sonunda boşandık eminim çok mutludur şimdi."

"Sen bizim aramızı bozdun diye biz yeniden bir araya gelemez miyiz mi sandın?"

Son Haberler
Tütsü tarikatı ortaya çıktı. İşlem belden aşağı yapılıyor Gündem
Tütsü tarikatı ortaya çıktı. İşlem belden aşağı yapılıyor
Araç sürücüleri sis nedeni ile trafikte zor anlar yaşıyor Gündem
Araç sürücüleri sis nedeni ile trafikte zor anlar yaşıyor
İngiltere'den 6 ülkeye kıyak. Sadece 10 sterline gidebilecekler Dünya
İngiltere'den 6 ülkeye kıyak. Sadece 10 sterline gidebilecekler
Ölümden dönen Gökhan Çıra beddua etti Magazin
Ölümden dönen Gökhan Çıra beddua etti
Ali Koç'un flaş kararı. Üstüne oynanan oyunu ortaya çıkardı. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Ali Koç'un flaş kararı. Üstüne oynanan oyunu ortaya çıkardı. Gürel Yurttaş yazdı
Emekli memur zammı netleşti 'Bu para cepte' Ekonomi
Emekli memur zammı netleşti 'Bu para cepte'
Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu Yaşam
Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu