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İran yine kapattı. Gerekçe 'karma eğitim'

İran’ın Elborz eyaletinde karma eğitim verdiği gerekçesiyle bir spor salonu kapatıldı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 05:28
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Aralık ayının sonundan beri İranda dördüncü kapatma kararı

İran yine kapattı. Gerekçe 'karma eğitim'
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İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Ferdis Savcısı Hüseyin Nasırhaki, bir spor kulübünde karma eğitim verildiğine ilişkin haberlerin duyulması sonrası konunun araştırılması için talimat verdi. Nasırhaki, yapılan soruşturma sonucunda Kerec şehrinin Meşkindeşt kentinde bulunan spor salonunda karma eğitim verildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu mekanın mühürlendiğini kaydeden Nasırhaki, salon sahibi ile antrenörü hakkında dava açıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

20 ARALIK'TAN BU YANA DÖRDÜNCÜ KAPATMA KARARI

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Burucerd kentindeki 26 Aralık'ta bir alışveriş merkezindeki 2 iş yeri, "zorunlu başörtüsü yasasının ihlal edilmesi" gerekçesiyle kapatılmıştı.

Kum eyaletinde ise 25 Aralık'ta, "giyim kuşam kurallarına uyulmadığı" gerekçesiyle onlarca mağazaya ev sahipliği yapan, 700 kişinin çalıştığı bir AVM mühürlenmişti.

Kazvin kentinde de 20 Aralık'ta, "başörtülü olmayan kişilere hizmet vermesi" nedeniyle 5 iş yeri kapatılmıştı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke genelinde rejim karşıtı gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybederken 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

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