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Aralık ödemeleri hesaplara yattı. Bakan Yanık açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 14:35
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Aralık ödemeleri hesaplara yattı. Bakan Yanık açıkladı

Aralık ödemeleri hesaplara yattı. Bakan Yanık açıkladı
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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 940 milyon lira engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını ifade etti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini aktaran Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların, toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayında 2,1 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.

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Ka-az-na-maya-çak-sınız
8.12.2022 15:07
Seçim yaklaşıyor..  
 
Clark
8.12.2022 14:51
2000 de emekli oldugumda memur emekli maaşım asgari ücretin iki katı kadardı şu anda hemen hemen asgari ücret kadar 30 yıldan fazla devlette millette hizmet ettim bizim ki alınları degilmi  
 
Clark
8.12.2022 14:48
Bu memur emeklileri ile memur maaslarinda bir düzeltme yapılmayacak mı tamam asgari ücretle yeteri kadar arttirilsinda diğer ücretli ve memurlar ne olacak  
 
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