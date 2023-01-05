Uzmanı Aralıklı oruç diyetinin mucizevi faydasını açıkladı

DHA’nın haberine göre; Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, Aralıklı oruç diyetinin günde sadece 2 öğünden oluşan beslenme şekli olduğunu belirterek, “Aralıklı oruçta 16 saat yemek yenilmez. Daha sonra öğün alınır ve ardından tekrar 8 saat aç kalınır. Aralıklı oruç diyeti kahvaltı ve akşam öğününden oluşur. Gün boyunca kalori alımını kısıtlayarak kilo verme konusunda yardımcı olabilir. Vücudu bazı zamanlarda dinlenmeye alıp toksik öğelerin atılmasını sağlar. Vücudun kendini daha kolay onarmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

Aralıklı oruç diyetinin 24 saat içerisinde sadece 2 öğünden oluşan beslenme şekli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır şunları belirtti:

“Aralıklı oruç diyetinde 16:8 modeli uygulanır. Yani 16 saat yemek yenilmez. Arından yemek yenilir ve sonra tekrar 8 saat aç kalınır. Diyet kahvaltı ve akşam öğününden oluşur. Aralıklı oruç bize ne yenilmesi gerektiğinden ziyade ne zaman yenilmesi gerektiğini söyler”

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Aralıklı oruç diyetinin faydalarına değinen Uzm. Dyt. Bahadır, “Aralıklı oruç gün boyunca kalori alımını kısıtlayarak kilo verme konusunda yardımcı olabilir. Aralıklı oruç vücudu bazı zamanlarda dinlenmeye alıp toksik öğelerin atılmasını sağlar. Vücudun kendini daha kolay onarmasını sağlar. Sindirim sistemi başta olmak üzere vücutta genel dinlenme sağlar. Vücudun yağ metabolizmasını dengeler. Kolesterol seviyelerini düşürmede etkisi olduğu çalışmalarda görülmüştür. Kilo koruma evresinde de tercih edilebilir” ifadelerini kullandı.

KAHVALTI İLE AKŞAM YEMEĞİ ARASINDA 8 SAAT BULUNMALI

Aralıklı oruç diyetinin nasıl yapılacağını açıklayan Uzm. Dyt. Bahadır, “Diyette günün son yemeği ile bir sonraki günün ilk yemeği arasında uzun süre bırakılır. Aralıklı oruçta ilk öğünden yani kahvaltıdan sonra 8 saat yemek tüketilmez. Sadece sıvı tüketimi serbesttir. Akşam öğününden sonra yine sıvı tüketimi yapılabilir ama ertesi sabah öğününe kadar ek besin tüketilmez. Kahvaltı ile akşam yemekleri arasında 8 saat, son öğünümüz ile ertesi günün kahvaltısı arasında 16 saat bulunmalıdır. Bu kısımda zorlanan kişiler bir ara öğün eklemesi yapabilir” dedi.

HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL

Aralıklı oruç yapmaya herkesin uygun olmayabileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Bahadır, “Şeker hastalığı olanlar, hamilelik durumu olanlar ve emziren anneler, beden kitle indeksi çok düşük olan kişiler, tansiyon hastaları, yoğun spor yapanlar, mide problemleri olanlar, yeme bozukluğu olan kişilerin bu diyeti yapması uygun değildir” açıklamasında bulundu.

TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

Aralıklı oruç diyetinde tüketilmesi gereken besinlerden bahseden Uzm. Dyt. Bahadır, şu bilgileri paylaştı:

“Protein içeren et ve süt ürünleri, lifli besinler, baklagiller ve tahıllı besinlerin tüketimi serbesttir. Yüksek ve basit karbonhidratlar, şekerli besinler, yağ içeriği yüksek besinler, paketli gıdalar, işlenmiş besinler ve alkol bu diyette yer almaz. Kahvaltıda yulaf, peynir, yumurta, süt, şekersiz çay, yeşillikler, sebzeler ve tahıllı ekmekler tüketilebilir. Akşam öğününde bazı günler et ve et ürünleri bazı günler kuru baklagiller, bazı günler de sebze yemekleri tüketilebilir. Bunun yanı sıra unsuz çorbalar, bulgur pilavı ya da tahıllı makarnalar veya tahıllı ekmekler tüketilebilir. Salata ve yoğurt tüketimi serbesttir. Eğer ara öğün eklenilmek istenirse kuruyemişler ve meyveler, sade kahve ile beraber tüketilebilir. Öğünlerdeki porsiyon miktarı diyetisyen eşliğinde kişiye göre ayarlanmalıdır.”

UZMAN DİYETİSYEN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Aralıklı oruçta diyetisyen desteğinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dyt. Bahadır, şunları söyledi:

“Tüm diyet programlarında olduğu gibi aralıklı oruçta da diyetisyen desteği önemlidir. Öğünlerin saatlerinin ayarlanması ve bu saatlerde doğru ve dengeli besinin yeterli ve uygun miktarda alınması için diyetisyen eşliğinde kişiye özel kalori miktarı ile beslenme planı oluşturulmalıdır.”

BAZI YAN ETKİLER OLABİLİR

Aralıklı diyet şartlarının sağlığa zarar verip vermediği sorusunu yanıtlayan Uzm. Dyt. Bahadır, “Bazı olumsuz durumları oluşturabilir. Kabızlık, sinirlilik, baş ağrısı, mide bulantısı gibi olumsuz yan etkileri olabilir. Bazı kardiyovasküler hastalıkları tetikleyebileceği düşünülmektedir. Yemek ihtiyacı iki öğünle sınırlandırıldığı için normalden fazla besin tüketimi olabilir” şeklinde konuştu.

AĞIR EGZERSİZLERDEN UZAK DURULMALI

Aralıkta oruçta egzersiz konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Bahadır, “Aralıklı oruca ilk başlanıldığı dönemde ağır egzersiz yapmak kişiyi zorlayabilir. Alışma süresince yarım saat tempolu yürüyüşler, koşu, bisiklet gibi aktiviteler tercih edilebilir” diyerek sözlerini bitirdi.

