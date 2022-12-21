Araması olan 49 şahıs yakalandı

İHA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 30 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 38'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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