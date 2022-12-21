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Araması olan 49 şahıs yakalandı

Ordu’da polis denetimlerinde aranması bulunan 49 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:59
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Araması olan 49 şahıs yakalandı

Araması olan 49 şahıs yakalandı
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İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 30 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 38'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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