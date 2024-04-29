22 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti

Merkez Rızaiye Mahallesi Bayram Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesiyle tartışan 22 yaşındaki M.S., kendini pompalı tüfekle göğsinden vurarark intihar etti

İhabr üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ağır yaralanan genç, daha sonra ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

M.S. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.