Yol kenarında yemek yiyen tır şoförlerinin arasına tır daldı: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Yol kenarında yemek yiyen tır şoförlerinin arasına tır daldı: 5 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir tırın, yol kenarında yemek yiyen diğer tır sürücülerinin arasına dalması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, E-5 karayolu İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 31 ACM 274 plakalı tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına park ettikleri araçların yanında yemek yiyen tır şoförlerinin arasına daldı.

Kazada 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskenderun ve Dörtyol Devlet Hastanelerine sevk edildi.

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