Aranan 15 kişi yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet mensupları tarafından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda cezaevi firarisi, 134 ayrı suç kaydı ile 37 adet aranma kaydıyla bulunan ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından 35 Yıl 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, 19 ayrı dosyadan hakkında aranma kaydı bulunan ve hırsızlık suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve başka ilde olduğu tespit edilen bir kişi, hakkında (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, haklarında 1’er adet suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, hakkında nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak, hakaret suçlarından 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi olmak üzere toplam 15 şahıs yakalandı.

Ekipler tarafından yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.