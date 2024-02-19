Aranan 17 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik kent genelinde uygulamalarınin devam edeceği belirtildi.

Yapılan çalışmalarda, "dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, yağma, yaralama" gibi suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 17 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda, 10 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile 9 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.