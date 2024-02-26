Aranan 22 şahıs Çorum'da yakalandı

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 3 dolandırıcılık, 2 hırsızlık, 1 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 22 şahıs ekiplerce yakalandı.

Ayrıca 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslardan kadın şahıs ekipler tarafından bulunurken, erkek şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor.

