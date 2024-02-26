Aranan 22 şahıs Çorum'da yakalandı

Kaynak: İHA
Aranan 22 şahıs Çorum'da yakalandı
Çorum’da emniyet ekipleri haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 22 şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 3 dolandırıcılık, 2 hırsızlık, 1 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 22 şahıs ekiplerce yakalandı.

aw150074-02.jpgAyrıca 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslardan kadın şahıs ekipler tarafından bulunurken, erkek şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor.

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