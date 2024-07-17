Aranan adam bahçedeki halının altında yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aranan adam bahçedeki halının altında yakalandı

Kayseri’de birçok suçtan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aram, bahçede halının altında saklanırken yakalandı.

Aktarılan bilgilere göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunan ve aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Kentte bir adrese yapılan baskında hakkında ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’, ‘basit yaralama’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından toplamda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapisi bulunan 35 yaşındaki H.H.T. evinin bahçesindeki halının altında saklanırken bulundu. H.H.T. cezaevine gönderildi.

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