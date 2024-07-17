Aranan adam bahçedeki halının altında yakalandı

Aktarılan bilgilere göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunan ve aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentte bir adrese yapılan baskında hakkında ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’, ‘basit yaralama’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından toplamda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapisi bulunan 35 yaşındaki H.H.T. evinin bahçesindeki halının altında saklanırken bulundu. H.H.T. cezaevine gönderildi.