Aranan FETÖ'cü mutfak dolabında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan Kurban’ın yakalanması için çalışma yapıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Kurban’ın Nilüfer ilçesinde bulunan bir evde gizlendiğini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. 23 Ocak günü gerçekleştirilen operasyonda, firari FETÖ’cü mutfak dolabında gizlenirken yakalandı.

Gözaltına alınan Kurban, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.