Aranan FETÖ'cü mutfak dolabında yakalandı

Kaynak: DHA
Aranan FETÖ'cü mutfak dolabında yakalandı
Bursa’da FET/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Ayhan Kurban, mutfak dolabında saklanırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan Kurban’ın yakalanması için çalışma yapıldı.

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Teknik ve fiziki takibin ardından Kurban’ın Nilüfer ilçesinde bulunan bir evde gizlendiğini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. 23 Ocak günü gerçekleştirilen operasyonda, firari FETÖ’cü mutfak dolabında gizlenirken yakalandı.

Gözaltına alınan Kurban, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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