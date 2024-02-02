Aranan şahıs kumar oynarken yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, Denizli il merkezinde bulunan bir dernekte kumar oynandığının belirlenmesi sonucunda derneğe operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynayan 4 kişi yakalandı. Derneğin içinde yapılan aramada, yapılan aramada; para, iskambil kağıtları, para yerine geçen pullar ve diğer materyaller ele geçirildi. ,

Kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda, yakalanan şahıslardan birinin hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Yakalanan dernek sorumlusu kişiye ise “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.