Arap avukattan Türk pasaportuyla skandal reklam. Derhal sınır dışı edilsin

Arap Avukat Erva Abdul Rahim, sosyal medyada Türk vatandaşlığı ile alay edip kendi reklamını yaptı. Paylaşımlarında Türk pasaportunun alınması için yardımcı olduğunu söyleyen Rahim, "kolaylıkla alabilirsiniz" dedi.

Arap avukattan Türk pasaportuyla skandal reklam. Derhal sınır dışı edilsin

Editör: Serkan TALAN

Türkiye'de yaşayıp Arap bir avukat olduğu iddia edilen Erva Abdul Rahim adlı kişi, yaptığı bir Tiktok paylaşımında “Türk vatandaşlığı” başlığı atarak dalga geçti.

Türkiye'nin kaderini belirleyecek ikinci tur için sandık başına gidilecekken, yabancı Türk vatandaşları yeniden gündeme geldi.

AKP iktidarının yasaları değiştirmesiyle Türk vatandaşlığı almak için 'para' yeterli olurken Türk vatandaşlığının gayrimenkul reklamı ile satılığa çıkartılmasının ardından bir paylaşım daha ortaya çıktı.

Avukat Erva Abdul Rahim, yaptığı Tiktok paylaşımında Türk vatandaşlığına geçişte yardımcı olduğunu iddia etti. Rahim, Türk pasaportu ile verdiği pozda kendisi ile çalışanların vatandaş olmalarının çok kolay olduğunu iddia etti.

Avukat, TikTok paylaşımları ile Türk vatandaşı olmak isteyen Araplara kendi tanıtımını yaptı.

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