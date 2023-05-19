Arap Birliği toplantısından Sudan ve Lübnan'a mesaj

32'nci Arap Birliği Zirvesi toplandı. Zirveden Sudan'a ateşkes yapın ve Lübnan'da cumhurbaşkanınızı seçin mesajı çıktı.

Arap Birliği toplantısından Sudan ve Lübnan'a mesaj

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride Arap coğrafyasında yaşanan sorunlara ilişkin fikir birliği yapılan mesajlar verildi.

FİLİSTİN DAVASI ARAP ÜLKELERİ İÇİN ÖNCELİKLİ MESELE

Filistin davasının, bölgenin istikrarı açısından en etkin faktörlerden biri olarak Arap ülkeleri için öncelikli mesele olduğu vurgulanan bildiride, Filistinlilerin canlarına ve topraklarına yönelik saldırı ve ihlaller şiddetle kınandı.

Filistin meselesinde iki devletli çözüme dayalı gerçek barışı gerçekleştirecek kapsamlı ve adil bir anlaşmaya ilişkin çabalara dikkat çekilen bildiride, uluslararası toplumdan da İsrail'in tekrarlanan saldırı ve ihlallerine karşı yükümlülüklerini yerine getirme talebinde bulunuldu.

SUDANDAKİ ÇATIŞMALAR BÖLGEYE GÜVENSİZLİK GETİRİYOR

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'daki gelişmelerin yakından takip edildiği aktarılan bildiride, Sudan'daki krizin yansımalarıyla bölge ülkelerinin güven ve istikrarına olumsuz yansımasından endişe duyulduğu belirtildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında ateşkesin sağlanması ve diyalog sürecinin başlaması çağrısının yapıldığı bildiride, Suudi Arabistan'da Sudanlı taraflar arasında gerçekleştirilen toplantıların önemine de vurgu yapıldı.

"DEVLET KURUMLARI DIŞINDAKİ SİLAHLI GRUPLARI REDDEDİYORUZ"

Bildiride, Lübnan'daki siyasi güçlere de cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştirme ve ülkeyi ekonomik krizden çıkarmanın önünü açacak reformları hayata geçirme çağrısı yapıldı.

"Arap ülkelerinin içişlerine müdahalelerin durmasını vurguluyor, devlet kurumlarının dışında silahlı grup ve milislerin desteklenmesini tümüyle reddediyoruz." denilen bildiride, ülke içindeki silahlı çekişmelerin ise ancak halkların acılarını katlayacağına dikkat çekildi.

SURİYE İÇİN "ARAP ROLÜNE KAVUŞMASINA KATKI" AÇIKLAMASI

Yemen'in güven ve istikrarına her türlü desteğin verileceği aktarılan bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına destek vurgusu da yapıldı.

Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesine ilişkin kararın memnuniyetle karşılandığı bildiride, bu adımla Suriye'nin yeniden "Arap rolüne kavuşmasına katkı" sunması temennisinde bulunuldu.

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