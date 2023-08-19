Arap emlakçılar Yalova'yı böyle pazarlıyor

Editör: Sami Gürel

Türkiye’den gayrimenkullerin Araplara satılması tepki çekmeye devam ediyor. Birçok Arap emlakçının sosyal medyada tanıtımlarla gayrimenkulleri sattıkları görülüyor.

Yalova’da bir Arap emlakçının çektiği video tepkilere neden oldu.

“YALOVA’DAKİ SOKAK İSTANBUL’DAKİ TAKSİM’DEKİ SOKAKTAN DAHA GÜZEL”

Videoda Arap emlakçı şu sözlerle Yalova'yı pazarladığı görüldü:

“Yalova’daki sokak, İstanbul’daki Taksim’deki sokaktan daha güzel. Tabi bu cadde gördüğünüz sahildeki cadde. Sokak çok güzel bir ışıkla karakterize edilir. Ağaçlar ve yeşilliklerle dolu. Ve ayrıca doğrudan sahilde şehrin sahilinde. Birçok restoran ve kafe var. Bunların arasında Türk restoranları ve kafeleri de var. Bir Yemen restoranı ve bir de Irak restoranı var. Bu vesileyle Yolava’daki Arap toplumuna selamlarını iletmek istiyorum”

DAHA ÖNCE KANAL İSTANBUL’UN ÇEVRESİ SATILIYORDU

Kanal İstanbul projesinin çevresindeki arazilerin Arap emlakçılar tarafından yabancılara nasıl satıldığının görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Arap emlakçıların Kanal İstanbul çevresini parsel parsel, mahalle mahalle nasıl sattıklarının görüntülerine paylaşılmıştı.

Bu görüntülere tepkilere neden olmuştu.