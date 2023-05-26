Arap imam Erdoğan'a oy istedi. “Erdoğan’a oy vermek vaciptir” diyerek Allah’a şirk koştu

Editör: İsa Karaarslan

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında seçimler gerçekleşecek.

Arap bir imamın "Erdoğan’a oy vermek vaciptir" diyerek Erdoğan'a oy istedi.

Millet İttifakı’na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ imamın o görüntülerini paylaştı.

Özdağ, imamın Erdoğan’a oy vermenin "vacip" olduğu çağrısı yaptığını söyledi.

Erdoğan’a oy verme çağrısında bulunan bir Arap imamın görüntülerini yayımlayan Özdağ, paylaşımında, "Türkiye’de yapılacak seçimler ile ilgili olarak büyük bir ihtimal ile Suudi Arabistan’da konuşan bu imam Erdoğan’a oy vermek vacip (metinde farz yazıyor) diyerek Erdoğan için oy istiyor. Türkiye, Ortadoğu olmasın, göçmenistan olmasın diyorsan Kılıçdaroğlu’na oy ver. Zafer Partisi sığınmacıları yollasın" ifadelerini kullandı.

İmam videoda şunları söylüyor:

Bugünlerde Türkiye hassas bir seçim süreci ve tarihi bir yol ayrımı yaşamaktadır. Eğer ki bu konu bir Arap ülkesinde olsaydı veya halkı yüzde yüz Müslüman bir ülkede olsaydı seçimi eşit konumda olan Müslümanlar arasındaki alternatif adaylık olarak görülür ve aralarındaki farklılıkları basit olarak değerlendirir ve bu konuyu mescide hutbeye taşımaya gerek görmezdik.

Fakat buradaki durum tamamıyla farklıdır. Bu mesele tamamiyla İslami meseledir. Hak ile batıl, İslam ile küfür arasındaki fiili savaşla alakalıdır. Bu nedenle hatipler, alimler olarak bizim üzerimize Müslümanları bugün de ne yapacakları konusunda bir Müslüman için bu seçimlerdeki İslami duruşunun nasıl olması gerektiği konusunda yönlendirme yapmamız gerekli olmuştur.

Aslen Türkiyeli olan veya sonradan Türk vatandaşı olan tüm Türk vatandaşlarına diyorum ki;

Bu beldelerse İslamın savunucusu olan Başkan Erdoğan'ı seçmeleri kesin farzdır. Farzların yerine getirilmesi için gerekli olan şey de o farz gibi farzdır.

İslam devletinin korunması, mescidlerin korunması, İslami kurumların korunması, kadınlarımızın tesettürünün korunması, İslami kuralların korunması bunların hepsi farzdır.