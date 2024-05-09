Arap ırkçısı AKP’li Yasin Aktay Kemalizm İle hesaplaşılmasını istedi

Yerel seçimden birinci parti olarak çıkan CHP’de genel başkan Özgür Özel, sırasıyla önce Erdoğan daha sonrada MHP lideri Bahçeli ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Uzun yıllar sonrasında CHP lideri ile görüşme sağlayan Erdoğan, daha sonra yaptığı açıklamada siyasette artık yumuşama dönemine girildiğini açıklamıştı.

Arap ırkçılığı ile tanınan ve AKP’nin 25-26. dönem Siirt Milletvekilliği yapan Yenişafak yazarı Yasin Aktay, köşe yazısında AKP’yi eleştirirken öte yandan Kemalizm ile hesaplaşılmasını da istedi.

Yasin Aktay’ın köşe yazısında Kemalizm ile hesaplaşılması gerektiğine dair açıklamaları şu şekilde oldu:

“Dünyanın hızla değişmekte olduğu ve Türkiye’yi kendi ruh köküyle daha sarsıcı bir şekilde imtihan edeceği günlerden geçeceğiz. Bu süreçte AK Parti’ye, kendi ruh kökünün farkında, onunla barışık ve mesuliyetini müdrik haliyle her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olacaktır.

AK Parti yola ne için çıkmıştı, nereye vardı? Kimlerle yola çıkmıştı, kimlerle devam ediyor? Türkiye’yi yöneten vesayet odaklarına karşı bir halk hareketi olarak ortaya çıkan AK Parti o vesayet çevreleriyle, ideolojileriyle, Kemalizm’le hesaplaşmak yerine son kulvarda uzlaşmayı mı tercih etti?”

NURCULAR SÜRMANŞET’E ALDI

Yazının dikkatleri üzerine çekmesi eleştirileri de beraberinde getirirken dikkat çeken bir diğer konu ise bu yazıyı sürmanşetine çeken Yeni Asya gazetesi oldu. Yeni Asya gazetesinin, Aktay’ın yazısının gazetesinin sürmanşetine taşıması dikkatlerden kaçmadı.