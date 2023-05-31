Arap milyonerle birlikte olmanın kötü yanlarını açıkladı

Sosyal medyada yayılan bir videoda kadının Arap milyonerle birlikte olmanın yaşadığı zorlukları anlatması gündem oldu.

Arap milyonerle birlikte olmanın kötü yanlarını açıkladı

Arap milyonerle birlikte olan bir kadının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

"Milyoner ile birlikte olmanın kötü yanları" şeklinde paylaştığı videoda kadın Arap milyonerle birlikte olmanın yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Kadın aldığı altınları ve hediyeleri göstererek sürekli çalınma korkusu yaşadığını belirtiyor.

Videoda kendisine yaptırdığı güzellik işlemlerini de paylaşan kadın sürekli güzel olmak zorunda olduğunu anlatıyor.

rrrrr.jpg

Gittiği restoranları ve yediği yemekleri gösteren kadın, çok fazla yemek seçeneği olmasından şikayet etti.

Sevgilisinin kendisine çok fazla hediye almasından şikayet eden kadın, çok fazla seyahat etmekten dolayı da yorgun olduğunu aktardı.

Videonun sonunda altın rengi lüks arabasını gösteren kadın, sevgilisinin kullanmasına izin vermemesinden şikayet etti.

234.jpg

135.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Yeniçeri Hamamı için Edirnelilerden çağrı Kültür Sanat
Yeniçeri Hamamı için Edirnelilerden çağrı
Kızlarının hamileliğini fotoğraf çektirirken öğrendiler Yaşam
Kızlarının hamileliğini fotoğraf çektirirken öğrendiler
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Trabzonspor'da flaş Kourbelis gelişmesi. Türkiye'ye geliyor Spor
Trabzonspor'da flaş Kourbelis gelişmesi. Türkiye'ye geliyor
Sudan'da yerinden olanların sayısı 1,6 milyonu aştı Dünya
Sudan'da yerinden olanların sayısı 1,6 milyonu aştı
Berlin – Moskova hattında diplomatik kriz: Almanya Rusya’ya misilleme yaptı Dünya
Berlin – Moskova hattında diplomatik kriz: Almanya Rusya’ya misilleme yaptı
İşte fit kalmak için 7 beslenme önerisi Sağlık
İşte fit kalmak için 7 beslenme önerisi