Arap milyonerle birlikte olmanın kötü yanlarını açıkladı

Arap milyonerle birlikte olan bir kadının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

"Milyoner ile birlikte olmanın kötü yanları" şeklinde paylaştığı videoda kadın Arap milyonerle birlikte olmanın yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Kadın aldığı altınları ve hediyeleri göstererek sürekli çalınma korkusu yaşadığını belirtiyor.

Videoda kendisine yaptırdığı güzellik işlemlerini de paylaşan kadın sürekli güzel olmak zorunda olduğunu anlatıyor.

Gittiği restoranları ve yediği yemekleri gösteren kadın, çok fazla yemek seçeneği olmasından şikayet etti.

Sevgilisinin kendisine çok fazla hediye almasından şikayet eden kadın, çok fazla seyahat etmekten dolayı da yorgun olduğunu aktardı.

Videonun sonunda altın rengi lüks arabasını gösteren kadın, sevgilisinin kullanmasına izin vermemesinden şikayet etti.