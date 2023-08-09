Arap turist Türk'ü böyle azarladı: Kes sesini, sorunun varsa git Erdoğan’la konuş

Kurtköy Viaport'ta Arap turist, bir fast food zincirinin önünde Türklere bağırarak ''Problemin varsa git Erdoğan ile konuş'' dedi.

Arap turist Türk'ü böyle azarladı: Kes sesini, sorunun varsa git Erdoğan’la konuş

İstanbul'da yer alan Kurtköy Viaport alışveriş merkezinde Arap turist, Türklere bağırarak olay çıkarttı.

Bir fast food zincirinin önünde gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen tartışmada Arap turist, Türklere avazı çıktığı kadar bağırarak “Kes sesini, eğer probleminiz varsa gidin Erdoğan’a konuşun bize değil. Turizmi kapatın.” şeklinde ifadeler kullandı.

Vekil Karakurt isimli kullanıcının paylaştığı görüntülerde Türk kadının ise avazı çıktığı kadar bağıran Arap turisti, sözlü şekilde ve el işaretleri ile sessiz olması yönünde telkin ettiği görüldü.

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