Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi

Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için birçok Arap turist Karadeniz Bölgesi'ni gidiyor. Ancak, turistler arasında yaşanan kavga ise sosyal medyada gündem oldu.

Kurban Bayramı'nın getirdiği tatil atmosferi ve yaz sezonunun sıcak günleri, Arap turistlerin Karadeniz Bölgesi'ne olan ilgisini artırıyor.

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Özellikle Trabzon'un Uzungöl beldesi, bu dönemde ziyaretçi sayısında büyük bir artış gösteriyor. Ancak, bu ünlü turistik noktada meydana gelen bir kavga, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

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Uzungöl, Trabzon'un en gözde turizm destinasyonlarından biri olarak biliniyor ve burada yaşanan tatsız olay, sosyal medyada hızla yayıldı.

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Paylaşılan videolarda, bir grup Arap turistin arasında çıkan anlaşmazlık, çevredeki yerel halkın müdahalesiyle daha da büyümeden engellendi. Kavganın sebebi konusunda ise henüz net bir bilgi mevcut değil.

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