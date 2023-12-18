Araplar İzmir Limanı’nı alıyor. Yine şikayet ettikleri Reuters’e sızdırdılar

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
Araplar İzmir Limanı’nı alıyor. Yine şikayet ettikleri Reuters’e sızdırdılar
İngiliz haber ajansı Reuters, Arapların İzmir Limanı’ndan hisse almak için harekete geçtiğini yazdı. Varlık Fonu yönetimindeki limanın ne kadarının satılacağı belirsizliğini koruyor.

Enflasyonu düşürmek için yabancı yatırımcı arayışına giren AKP iktidarı özellikle Araplar ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Avrupalı yatırımcıların yanı sıra Orta Doğu ülkelerine giderek Arap yatırımcıları Türkiye’ye çekmeye çalışmıştı.

İngiliz haber ajansı Reuters’in geçtiği bir habere göre Araplar İzmir Limanı’ndan hisse almak için harekete geçti. Reuters’in çeşitli kaynaklardan edindiği bilgiye göre Birleşik Arap Emirlikleri merkezli AD Ports Group, Varlık Fonu yönetimindeki İzmir Limanı’na ortak olmak için harekete geçti. Habere göre, Araplar ile yapılan görüşmeler henüz sonuçlanmazken, limanın ne kadar hissesinin satılacağı da belirsizliğini koruyor. Ancak kaynaklar 500 dolarlık bir anlaşmadan söz ediyor.

Varlık Fonu yetkilileri ve Arap yatırımcılar söz konusu görüşme ile ilgili Reuters’e henüz yorum yapmadı.

AKP iktidarı, Merkez Bankası’nın faiz artırımları ile birlikte yabancı yatırımcıların yeniden Türkiye’ye dönmesini hedefliyor. Reuters’in haberinde bazı batılı yatırımcıların yeniden Türkiye’ye geldiği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dubai’deki iklim zirvesinde Birleşik Arap Emirlikleri lideri Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmeye dikkat çekildi.

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