Araplar Kanal İstanbul reklamlarına başladı! Üstelik Erdoğan'ın görüntüleri ile!

Arap kanallarında yayınlanan reklamlarda lüks konut vurgusu yapılarak imara açılan araziler için fırsatlar sıralandı. Bazı reklamlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülerinin kullanılması dikkat çekti.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasının sonrasında mahkemenin durdurma kararı verdiği Kanal İstanbul Projesi yeniden gündem oldu.

TOKİ, kentin su kaynağı olan Sazlıdere Barajı çevresinde devasa konut projelerini hayata geçirirken Arap kanalları da eş zamanlı Kanal İstanbul’un tanıtımı yapmaya başladı.

ARAPLARA GÖRE YATIRIM CENNETİ

‘Yatırım cenneti’ ifadesi kullanılan tanıtım videosunda ‘Geniş araziler imar planına dahil edildi, bu durum yatırım değerini artırıyor. Bölge sınırsız fırsatlarla dolu’ ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN İSYAN ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çılgın proje ve hayalim' diyerek nitelendirdiği ancak Ekrem İmamoğlu'nun 'cinayet ve ihanet' diyerek karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinde, mahkemelerin 'iptal' kararları vermiş ancak inşaatlar durmamıştı.

İstanbul'un en büyük içme suyu barajı Sazlıdere'nin suyunun sıfırlanmasıyla bu bölgede hummalı bir konut inşaatı start aldı. Haberi Silivri'den duyuran İmamoğlu, “Yokluğumdan faydalanılarak rant ve talan projesini başlattılar" açıklaması ile bölgede yaşanan tehlikeyi anlattı.

MÜJDE OLARAK DUYURDULAR

Proje alanının çevresinde yoğun inşaat çalışmasının başlamasıyla birlikte Arap kanallarında da 'pazarlama ve satış' çalışmalarını hızlandırdı. 3 dakika 34 saniyelik bir TV reklamında Kanal İstanbul projesinin güzergahında bulunan arsalara verilen imar izni 'müjde' ve ‘benzersiz fırsat’ diye duyuruldu. "İşlerin planlandığı gibi devam ettiğini teyit eden" reklam videosunda “imar planına yeni arazilerin dahil edildiği ve bölgenin yatırım değerinin arttığı” vurgulandı.

LÜKS AVM’LER LÜKS KONUTLAR

Arap emlak uzmanları Kanal İstanbul ile ilgili hazırladıkları tanıtım videolarında “Çalışmalar rekor sürede bitecek. Lüks bir alışveriş merkezi bile olacak. Proje 2026’da tamamlanacak” diyor.