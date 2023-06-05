Araplar Türkiye’ye, Türkler Portekiz, Londra ve Barcelona’ya kaçıyor

Özellikle Suriye ve Afganistan’dan çok sayıda yabancı Türkiye’ye kaçarken, Türk vatandaşlarının ise ev alarak Avrupa’ya kaçtığı ortaya çıktı. Türklerin en çok, Portekiz, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerden ev aldığı öğrenildi.

Araplar Türkiye’ye, Türkler Portekiz, Londra ve Barcelona’ya kaçıyor

Türk vatandaşlarının yurt dışından konut satın alma eğiliminde önemli bir artış yaşanıyor. Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, yaptığı açıklamada, özellikle küçük çocuğu olan ailelerin Portekiz'i tercih ettiğini belirtti. Yunanistan ve Karayipler de ilgi gören diğer bölgeler arasında yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre, Türk vatandaşlarının yurt dışından konut satın alma sayısı 2021 yılında 45 bin 789'a yükseldi. Bu rakam, 2020 yılındaki 35 bin 184 adete kıyasla önemli bir artışı gösteriyor.

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, İstanbul'daki gayrimenkul fiyatlarının Avrupa şehirleriyle yarıştığını ve bu durumun sonucunda İstanbul yerine yurt dışında konut alımının daha tercih edilebilir hale geldiğini ifade etti.

Yurt dışından konut almanın en büyük motivasyonunun yatırım olduğunu belirten Narazan, aynı zamanda AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı kazanmanın da önemli bir etken olduğunu söyledi. "Golden Visa" olarak bilinen uygulama, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Malta'da geçerli olup, bu dört ülkede gayrimenkul yatırımı yapan kişilere oturma izni ve vatandaşlık imkanı sağlıyor. Yatırımcının eşi, 21 yaşına kadar olan veya okuyan çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu ebeveynleri de bu haklardan faydalanabiliyor. Yatırım tutarları Yunanistan'da 250 bin euro, Portekiz'de 280 bin eurodan başlıyor ve İspanya'da 500 bin euroyu bulabiliyor.

Narazan, özellikle kira sınırlamalarının getirilmesinden bu yana yurt dışından konut alımlarında en az yüzde 40 artış olduğunu belirtti. Portekiz'de daha büyük metrekarelerde evlerin 280 bin euroya alınabildiğini ve bu nedenle küçük çocuğu olan ailelerin yüzde 80'inin Portekiz'i tercih ettiğini ifade etti. Ayrıca Yunanistan ve Karayipler de ilgi gören diğer bölgeler arasında yer alıyor.

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