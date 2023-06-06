Araplara özel gece kulübünde Türk parası ayaklar altına alındı

Editör: Ersoy Özdem

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi sığınmacılar için cazibe merkezi haline getirmiş durumda.

Yıllar önce iç savaştan kaçan ancak ülkelerine dönmeyen ve Türkiye’yi mesken tutan Arapların keyifleri yerinde.

Taksim’de açılan ve Araplara hizmet veren bir gece kulübünde skandal görüntüler ortaya çıktı. Gece kulübünde eğlenen Araplar, Türk Lirasını alkol masalarının mezesi haline getirip, yerlere saçtılar. Görüntülerde eğlenenlerin umursamadan paraları ayaklar altına alıp ezdikleri görülürken, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Skandala imza atanlar hakkında devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun" maddelerinden işlem yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.