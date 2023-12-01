Araplara satılan Kıbrıslı Türk kızlarının izinde…

Emine Işınsu Yarışması birincilik ödülünü kazandığı “Cümbezin Kızı” romanında Ülkü Demiray, Kıbrıs’ın çok da uzak olmayan yakın tarihinin sayfaları arasında kaybolmuş bir trajediyi gündeme taşıyor. “Cümbezin Kızı”, Kıbrıs’ta İngiliz sömürge döneminde Araplara satılan 9 bine yakın boynu bükük Türk kızının yürek burkan hikâyesi. “Cümbezin Kızı” tek başına bir kadın hikâyesi değil. Unutulan tarihe, sosyal olaylara kızlarımızın çığlıkları arasından bakış. Adanın parçalanışı, EOKA tohumlarının atılışı, İsrail’in kuruluşu ve kızlarımızın kayboluşunun hikâyesi.

Akdeniz’in koynunda bir ucu sivri arenadır Kıbrıs. Keskin kararlar verilir, yokluk bel büker. Haritaya bakıp karar vericiler için yokluk iyidir, güçlüdür, atom bombasından daha etkili bir silahtır. “Cümbezin Kızı” adanın, yokluğun ve bunu kullanarak ayrıştırıp ötekileştirilenlerin fotoğrafını çekmekte. Yokluğun, kıtlığın, savaşın, sömürge yönetiminin ince hesapları arasında “doysun ve geride kalanı doyursun” diye Filistin’e, Ürdün’e satılan Kıbrıslı Türk kızları... Küçük kuşlar gibi avlanıp babaları eliyle teslim edilen kızlarımız... Onlar hayalleriyle birlikte unutuldular...

Bilge Kültür Sanat Yayınları

Tel: (0212) 520 72 53

Ecevit’in iç dünyasından

Bülent Ecevit’in 1940’lı yıllar boyunca Tunç Yalman’a yazdığı mektuplar Türkiye’nin en önemli siyasi figürlerinden birinin gençlik yılları hakkında birçok bilinmeyeni içeriyor. Bu önemli mektupları Alper Çeker, “Hayat Dalgalar Gibi Üstümüzden Geçecek” adıyla kitaplaştırıp okurla buluşturdu.

Genç Ecevit’in gençlik hezeyanları, intihar düşünceleri, mistik dinî düşünceleri, şaşırtıcı siyasi görüşleri, ilk aşkı, Rahşan Ecevit ile olan ilişkisi vb. Bülent Ecevit, Robert Kolej’den sınıf arkadaşı olan tiyatro yönetmeni Tunç Yalman’a samimi bir dille duygularından söz ediyor, ilk edebi ürünlerinden (şiirler, tiyatro eserleri vb.) örnekler paylaşıyor.

Robert Koleji yeni bitirmiş ve Ankara’ya döndüğü için arkadaşlarından uzak kalmış olan genç Bülent Ecevit, mektuplarından anladığımız kadarıyla aslında başkenti “Rahşanapoli” olan ütopik bir ülkede yaşamaktadır. Kendisi de bu ülkenin şairidir.

Gelecekte Türk tiyatrosunun önemli isimleri arasına girecek olan Tunç Yalman’a Bülent Ecevit tarafından yazılan mektuplar Türk edebiyatının eşsiz örnekleri arasında. Bu niteliğinin yanında, Türk toplumunun siyasi bir figür olarak tanıdığı Bülent Ecevit'in inanç dünyası, edebi kişiliği, gençlik heyecanları ve daha birçok bilinmeyen yönü söz konusu mektuplar sayesinde okurun ilgisine sunuluyor.

Timaş Yayınları

Tel: (0212) 511 24 24

Cumhuriyet’in ruh ve heyecanına bir bakış

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun yüzüncü yılında, Dinçer Apaydın tarafından Arap harflerinden Latin harflerine aktarılıp notlandırılarak yayına hazırlanan “Cumhuriyet’i Mekânsallaştıran Bir Dergi Çankaya” adlı çalışma, hem Cumhuriyet’in kurucu ruhunu izlemek hem de eski Ankara’nın kültürel havasını solumak isteyenler için ilgi çekici bir kaynak kitap. Kısa soluklu bir dergi olmasına karşın “Çankaya” dergisi; barındırdığı göstergeler, içerdiği metinler ve iddialı çıkışıyla erken Cumhuriyet döneminin süreli yayınlarından biridir. 1928’de yayımlanan tek sayısı; edebiyatçılar, siyasiler ve bürokratlardan oluşan yazar kadrosuyla dönemin kültür hayatı ve aktüalitesi hakkında zengin referanslarla doludur. Çankaya, ortak bir tematik tutumla Cumhuriyet’in cisimleşmiş mekânı Çankaya’nın ele alındığı kurgusal metinlerin yanı sıra matbaacılıktan gazeteciliğe, sosyolojiden psikolojiye, heykelden müziğe pek çok kültür etkinliğinin tarihine ve güncel durumuna ilişkin yazılmış öğretici metinlerle belirginleşir. Ayrıca, bazı metinlerde kullanılan görsel materyaller, hem derginin tutumunu hem de dönemin özelliklerini yansıtır. Dergi, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhunu ve heyecanını sergilerken, İstanbul karşısında konumlandırılacak yeni kültür başkenti Ankara’yı da tanıtarak onun pozisyonunu belirlemeye yardımcı olur.

Çolpan kitap

Tel:(0312) 419 80 96